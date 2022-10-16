Дві тисячі "зеків": Зеленський повідомив, куди саме окупанти кинули злочинців проти ЗСУ

За минулу добу суттєвих змін на фронті не було.

У ключові гарячі точки на Донбасі - Соледар і Бахмут, де тривають дуже важкі бої, проти ЗСУ окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й дві тисячі злочинців із великими строками покарання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Це "зеки" з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор - шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи", - зазначив президент.

Він висловив вдячність всім українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення - на сході, на півдні держави.

Зеленський особливо відзначив на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду ім. Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки.

"Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації", - додав він.

Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв.

Президент подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону ім. Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому.

"Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - завершив Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили атаки армії РФ у Донецькій області, але ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донеччини, а також на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Станом на 15 жовтня, за даними Генерального штабу РФ, загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 64 700 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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