Дві умови закінчення війни в Україні: Портников і Жданов зробили прогнози

Для закінчення війни в Україні є дві умови. Одна з них – такий економічний стан Росії, який не дасть їй можливості продовжувати війну. Другий – політична дестабілізація України.

Найобговорюваніша тема в Україні – перемовини та умови закінчення війни. Відомий журналіст Віталій Портников також назвав дві умови закінчення війни Росії проти України.

Детальніше – в ексклюзиві ТСН.ua.

Для закінчення війни в Україні є дві умови. Одна з них – такий економічний стан Росії, який не дасть їй можливості продовжувати війну. Таку думку український журналіст, політичний оглядач Віталій Портников висловив у ефірі "Радіо Свобода".

"Є дві умови закінчення війни, про які я вже неодноразово говорив. Перша умова – це такий економічний стан Росії, який не дасть Путіну можливості продовжувати війну. І ми не знаємо, чи цей стан зараз вже досягнутий".

Другою умовою для закінчення війни він назвав політичну дестабілізацію ворожої для Росії країни, тобто України. На думку Портникова, ця дестабілізація за великим рахунком починає набирати обертів.

"Тобто якщо Путін буде розуміти, що він може зупинити війну, тому що в нього немає економічних і воєнних резервів, а разом із цим буде мати всі можливості шляхом політичної дестабілізації України з боку РФ досягти своїх цілей. Це терор, різні лінії розколу".

Раніше Портников заявляв, що для закінчення війни Україні потрібні гарантії безпеки. А найкращі гарантії безпеки – це НАТО, оскільки Росія неготова воювати з Альянсом. Він вкотре наголосив, що Захід має ризикнути й піти на цей крок.

"Якщо ми хочемо, щоб дійсно закінчилася війна, не на компромісних для нас умовах, щоб вона закінчилася самою констатацією факту, що ми можемо зробити все, що хочемо далі в майбутньому. Це мають бути гарантії безпеки. Я весь час кажу, що Захід має ризикнути. Не можна не ризикувати в стратегічних справах. Коли президент Зеленський говорить про те, що ми маємо йти до НАТО – це правильна оцінка ситуації. Якщо союзники по НАТО скажуть, що готові бачити Україну в НАТО, і Росія не зможе нам нічого заподіяти, це і буде сигнал, що війна закінчується, і що Путіну доведеться реально воювати не з нами, а з НАТО".

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На думку Портникова, на сьогодні Путін не готовий воювати з НАТО з однієї простої причини: конвенційну війну з Альянсом він програє.

"Якщо російська армія три роки не може дійти до адміністративних кордонів Донецької області, а ми воюємо, перепрошую, старим західним спорядженням, старою зброєю. То що російська армія робитиме з новою західною зброєю?! Скільки часу вона взагалі там провоює? …Тому я не думаю, що на сьогодні Путін готовий".

Портников переконаний, що Путін буде готуватися саме з погляду отримання сучасної конвенційної зброї, буде готуватися, це узгоджувати з китайцями, буде домовлятися з Іраном і Північною Кореєю про спільні дії, все це буде, але не сьогодні.

Водночас на тлі розмов про перемовини свої думки висловлюють і військові експерти. Зокрема, в коментарі для ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов назвав найперші ознаки, які можуть в майбутньому свідчити про фінал активної фази бойових дій. Одна з них - може стати менше повітряних ударів з боку Росії, зменшення атакувальних та штурмових дій на лінії фронту.

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"В січні й лютому інтенсивність бойових дій знизилась вдвічі, майже втричі. В грудні вона становила 200 на добу, зараз — приблизно 100 на добу. Але станом на зараз саме головне те, що немає умов для припинення вогню".

До цього експерт додає: "Хто буде гарантувати припинення вогню? І хто буде гарантувати безпеку? Деякі з джерел кажуть, що інтенсивність переговорів величезна, кажуть про декілька розмов Путіна і Трампа". На думку Жданова, Путін хоче "застовбити" за собою території, це для нього вкрай важливий момент.

"А ми хочемо повернути території. І де гарантія, що Трамп поставить Путіну умови по зниженню інтенсивності бойових дій? Ми в такому випадку можемо контрнаступати. І це буде обґрунтовано, тому що це наші території. Дуже складне питання, яке повинно вирішуватись за столом переговорів. Гарантоване припинення вогню може відбутися за умови особистих перемовин України, Росії та посередників, які візьмуть на себе відповідальність за виконання умов двома сторонами".

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А чи далеко ми від закінчення війни? На це питання Олег Жданов відповідає так:

"Ні. Я думаю, що рік — це цілком ймовірний термін, за який можна завершити війну. Але якщо під контролем Росії залишиться хоча б клаптик нашої землі, то це буде заморожений конфлікт. Іншого варіанту справедливого миру як повернення на кордони 1991 року немає".

На думку Жданова, російська армія вже відчуває проблеми з бронетехнікою. Військовий експерт каже, що зменшення інтенсивності обстрілів України може бути ознакою або виснаження Росії, або вкаже на те, що Росія налаштовується завершити активну фазу війни. Але при цьому на відведення військ Росія може витратити і тиждень, і місяць, і рік.

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