Дві ворожі цілі за дві години знищили на Бахмутському напрямку бійці 30 бригади: відео

Бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом і боєприпасами, а також МТЛБ.

Дві цілі за дві години знищили "птуристи" 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у дописі на сторінці 30 ОМБр у Facebook.

"Дуже вдалою видалася ніч для одного з "протитанкових" розрахунків 30 ОМБр. Спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом і боєприпасами. А щойно змінили позицію, як побачили на горизонті МТЛБ і також перетворили його на мотлох. Темна українська ніч перетворилася на фаєр-шоу! Що стало своєрідним подарунком для командира відділення, який напередодні святкував день народження", - йдеться у дописі.

2 цілі за 2 години знищили «птуристи» 30 ОМБр на Бахмутському напрямку Дуже вдалою видалася ніч для одного з «протитанкових» розрахунків 30 ОМБр. Спочатку бійці спалили зі «Стугни-П» ворожий пікап з особовим складом і боєприпасами. А щойно змінили позицію, як побачили на горизонті МТЛБ і також перетворили його на мотлох. Темна українська ніч перетворилася на фаєр-шоу! Що стало своєрідним подарунком для командира відділення, який напередодні святкував день народження. #30омбр #30ombr #ПТУРи30омбр #Соледар #Бахмут Опубліковано 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького Вівторок, 11 липня 2023 р.

Нагадаємо, від початку контрнаступу на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 кв. км, за тиждень - 4 кв. км.

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