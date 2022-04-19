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Дві ворожі ракети влучили по Миколаївському зоопарку (фото)

Дві ворожі ракети влучили по Миколаївському зоопарку (фото)

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Дві ворожі ракети влучили по Миколаївському зоопарку (фото)

Facebook: Володимир Топчій

Директор Миколаївського зоопарку не повідомив, чи постраждали тварини внаслідок влучання ракет.

Сьогодні вночі, 19 квітня, дві ракети російських окупантів прилетіли на територію зоопарку в Миколаєві. 

Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.

"Ще два "подарунки" за ніч", - написав він.

Facebook: Володимир Топчій / ©
Facebook: Володимир Топчій

Нагадаємо, кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів.

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