Дві ворожі ракети влучили по Миколаївському зоопарку (фото)

Директор Миколаївського зоопарку не повідомив, чи постраждали тварини внаслідок влучання ракет.
Сьогодні вночі, 19 квітня, дві ракети російських окупантів прилетіли на територію зоопарку в Миколаєві.
Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.
"Ще два "подарунки" за ніч", - написав він.
Нагадаємо, кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів.
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