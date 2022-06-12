"Дві загрози є реальними": у Міноборони розповіли, чи можливий повторний наступ на Київ

"Дві загрози є реальними": у Міноборони розповіли, чи можливий повторний наступ на Київ

Україна поки не бачить ознак формування ударних угруповань чи будь-яких дій щодо півночі України, зокрема Києва.

Загроза для столиці та всієї території України буде доти, доки триває війна.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів під час єдиного телемарафону.

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“Зараз, насправді, розгін інформації про потенційний штурм Києва найближчим часом - я взагалі вважаю спеціальною операцією росіян. Вони це роблять з метою відтягувати наші сили, для того, щоб ми замість перекидання зброї на Схід, почали її теж концентрувати під Києвом. Станом на сьогодні ми не бачимо жодних дій, які могли б призвести до повторного штурму Києва. Ніяких концентрацій військ, типів цих військ, ми цього не бачили і не бачимо, щоб хтось починав це робити. Але залишається велика загроза бомбових ударів і перекидання ДРГ. Ось ці дві загрози є реальними, але ніякі штурми неможливі. У росіян не вистачає сил, щоб воювати на Донбасі, про який штурм Києва взагалі може йти мова?" - сказав він.

Варто зазначити, раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь зауважив, що Путін не відмовився від жодної своєї цілі щодо України. Але наразі ні у нього, ні у Лукашенка фізично немає резервів, щоб спробувати ще раз взяти Київ.

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