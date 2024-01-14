"Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами": наслідки ворожих атак на Нікопольщині (фото)

Від самого ранку 14 січня ворог гатив по Нікопольщині дронами та з артилерії. Про наслідки атак повідомили в раді оборони Дніпропетровської області.

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

"Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе. Під удар потрапили сам Нікополь та Марганецька громада", - повідомив Лисак.

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині Фото: Сергій Лисак

За його інформацією, пошкоджено три багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині Фото: Сергій Лисак

Понівечені три господарські споруди, чотири авто та газогін.

Фото Дніпропетровської ОВА

Тим часом під час оголошеної у Криворізькому районі повітряної тривоги 14 січня місцеві жителі були стривожені гучним вибухом. За неофіційними даними, засоби ППО збили ракету Х-59. Це високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії.