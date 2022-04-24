Двічі сирени сигналізували про повітряну тривогу: Козицький повідомив, що загрожувало жителям Львівщини вночі

Двічі сирени сигналізували про повітряну тривогу: Козицький повідомив, що загрожувало жителям Львівщини вночі

Під час Великодньої ночі сирени двічі лунали у Львівщині.

Головне за минулу добу, що потрібно знати жителям Львівщини повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

За його інформацією, двічі сирени сигналізували про повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У першому випадку, за інформацією ПвК Захід, йшлося про ракетну небезпеку через наліт стратегічної авіації росії з акваторії Чорного моря.

Друге сповіщення, як повідомили у ПвК Захід та ДСНС, попереджало про ракетну небезпеку з акваторії Чорного моря.

"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за те, що загрози не справдилися", - додав Козицький.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.