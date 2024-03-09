Двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян: героїчна історія українського десантника

Воїн одного із бойових батальйонів 80-ї галицької бригади з позивним "Псих" двічі потрапляв в руки окупантам, але першого разу кинув в них гранатою та втік, а наступного - взяв в полон трьох окупантів.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Ця історія сталася на Мар’їнському напрямкові. Там росіяни, використовуючи всі свої сили та засоби, активно намагаються захопити українські позиції та зламати оборону. За кожен метр йдуть люті бої. Деякі позиції переходять з рук в руки та фактично є сірою зоною.

"Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв в полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим "Нолан" штурмонув цю позицію та взяв трьох під*рів в полон”, - розповідає начальник штабу батальйону "Символ", який бере участь в керуванні боями.

Згодом ситуація фактично повторилась.

Офіцер розповів, що штурмувала група з п’яти окупантів. У бліндажі було троє українців. Двох росіян на півдорозі вони застрелили, трій застрибнув до них в бліндаж. Почався бій на гранатах. "Псих" вижив. У нього були обпечені руки, він не міг взяти автомат. Вони забігли до нього та взяли в полон. Просидів він з ними півтори доби.

"Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому "Психа", - розповідає офіцер.

Командування батальйону ухвалило рішення - скинути з дрона на позицію рацію. Далі вело перемовини з окупантами та переконувало їх здатися. Морально-психологічний стан росіян погіршувався, їжа та вода закінчувалися. Вони були демотивовані воювати та дуже боялися обстрілів з українського боку. Але й були нажахані тим, що їх вб’ють свої дорогою до позиції Сил оборони.

“Вони сказали, що здатися - не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по-сірому. Тоді "Псих" закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть". Зрештою вони погодились на цю "авантюру". Ми кинули дими, запрацювала наша артилерія, - наш боєць повів за собою трьох росіян! Вони, піднявши руки, благополучно здалися в полон і не чинили спротиву", - розповів "Символ".

Командування Десантно-штурмових військ підкреслює, що того дня військова хитрість ЗСУ допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни стабільно виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися, прихопили з собою і свою рацію.

"Вже з полону вони відповідали, що й надалі тримають захоплений бліндаж. Їхні командири навіть не підозрювали, що вони - вже в полоні. Завдяки цьому того ж вечора наші армійці відновили позицію", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що псковські десантники інсценували страту полонених українців (відео).

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