"Двигуни з Алі Експресу": Росія атакує новими БПЛА невстановленого типу – Ігнат

Юрій Ігнат розповів про нові безпілотники, якими Росія продовжує атакувати територію України.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупаційна армія Росії атакує міста України новими безпілотниками невстановленого типу.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
"БПЛА невстановленого типу – є вже їхні уламки, рештки. Видно, з чого ворог їх складає – фактично з "Алі Експресу" куплені двигуни. Таким чином, противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, "з палок ліплять" цей літак і запускають в бік нашої держави", - зазначив Ігнат.
Проте Юрій Ігнат наголосив, попри їхні складові, це БПЛА ударного типу, які несуть кілька кілограмів вибухівки і становлять небезпеку.
Нагадаємо, Гуменюк повідомила про рекордну кількість скинутих авіабомб, якими РФ масовано бомбардує південь.
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