"Двигуни з Алі Експресу": Росія атакує новими БПЛА невстановленого типу – Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупаційна армія Росії атакує міста України новими безпілотниками невстановленого типу.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"БПЛА невстановленого типу – є вже їхні уламки, рештки. Видно, з чого ворог їх складає – фактично з "Алі Експресу" куплені двигуни. Таким чином, противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, "з палок ліплять" цей літак і запускають в бік нашої держави", - зазначив Ігнат.

Проте Юрій Ігнат наголосив, попри їхні складові, це БПЛА ударного типу, які несуть кілька кілограмів вибухівки і становлять небезпеку.

Нагадаємо, Гуменюк повідомила про рекордну кількість скинутих авіабомб, якими РФ масовано бомбардує південь.

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