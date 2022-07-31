Двісті російських морпіхів відмовилися повертатись на війну до України - розвідка

Як наслідок – в окупантів затягнувся процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи 810 бригади.

Двісті морських піхотинців РФ зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись на війну в Україну

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України.

"Близько двохсот військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади", – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, досвід, спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, на сьогоднішній день відсутні.

Скібіцький пояснив, що основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій.

"А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується", – наголосив представник ГУР Міноборони.

Раніше у розвідці повідомляли, що росіяни відводять особовий склад з деяких населених пунктів Запорізької області.

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