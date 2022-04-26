Двох дітей, яких російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя, повернули їхнім родичам

Двох дітей, яких було примусово вивезено з Маріуполя, повернули їхнім родичам, зокрема і доньку загиблого чемпіона України з водного поло.

Про це повідомив телеграм-канал Офісу Омбудсмана України.



Зазначається, що батько 12-річної Кіри Обединської, Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло, загинув у м. Маріуполі. Дідусь хотів повернути дитину і встановити над нею опіку. Також до Уповноваженого зверталась бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування м. Маріуполя. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини і хотіла встановити опіку над онуком.

Дітей вивезли російські військові і їхня доля та місцеперебування залишались невідомими.



За ініціативи Уповноваженого 15.04.2022 Урядом врегулювано питання встановлення над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України, опіки/піклування особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (зокрема хрещеними батьками).

"Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелось пережити, діти нарешті змогли повернутись у рідні родини", - наголосили в Офісу Омбудсмана.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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