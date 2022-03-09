Двох левів з України через війну евакуювали до Бельгії (фото)

Двох левів з України через війну евакуювали до Бельгії (фото)

Обстріли Києва, де утримувалися леви, викликали у них стрес і травми.

Двох молодих левів з України під час війни, яку розв'язала Росія, евакуювали до притулку в Бельгії. Окупанти погрожували розстріляти тварин під Києвом.

Про це пише New York Post.

Леви-близнюки на ім'я Цар і Джаміль, які народилися в січні 2021 року, мали бути переведені до Бельгії в травні. Українська влада вилучила їх у приватних власників, які погано поводилися з тваринами.

Однак вторгнення Росії в Україну означало, що переміщення повинно було відбутися негайно. Обстріли Києва, де утримувалися леви, викликали у них стрес і травми, коли вони стрибали і билися об свої клітки.

Біолог Фредерік Тулен, з бельгійського притулку розповів про важку п’ятиденну дорогу левів з Києва. Вона розпочалась із зустрічі з російськими військовими за межами української столиці.

"Російська армія, вони направили зброю на опікунів. Вони погрожували вбити тварин. Доглядачі сказали: "Ні, це наші тварини". Якщо ви торкаєтеся тварин, ви повинні спочатку доторкнутися до нас", — сказав Тулен.

Фото: Natuurhulpcentrum VZW

Зрештою російська армія пропустила їх. До польського кордону на них чекала довга дорога.

У притулку в Бельгії повідомили, що близнюки-леви були аномально маленькими, їм не вистачало необхідних елементів, таких як кальцій. Також спеціалісти визначили, що тварин годували простроченим м’ясом. Рентгенівські знімки виявили у левів переломи кісток.

Фото: Natuurhulpcentrum VZW

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