Двох операторів дронів кинули на штурм як піхоту і вони загинули – журналіст звернувся до Залужного

За словами Бутусова, випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі і продовжуються.

Двох професійних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону нібито кинули на штурм з автоматами як піхоту, і вони загинули у бою.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"З одним з них ми спілкувались... Ціль атаки була – відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова та не укріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника. Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата позивний "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами", – стверджує Бутусов.

За його словами, в результаті заборони знищити противника та супроводжувати атаку дронами, наша штурмова група атакувала без підтримки, а тому зазнала важких втрат, і завдання не було виконано.

"Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні... На жаль, через відсутність в армії компетентних службових розслідувань, через відсутність натівської процедури After action rewiew, випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі і продовжуються", – пише журналіст.

Бутусов закликав керівництво ЗСУ видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та заборонити застосовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань.

Також він затегав у пості головкома ЗСУ Валерія Залужного. Головком лаконічно дав знати, що взяв проблему до відома.

Офіційно у пресслужбі Генштабу ЗСУ чи цього підрозділу на час публікації новини не відреагували на інцидент.

Раніше воїни ЗСУ розповіли про унікальний український дрон, який виявляє танки та артилерію окупантів.

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