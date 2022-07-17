Двох постраждалих внаслідок ракетного удару по Вінниці гелікоптерами доправили до Львова

Ще двох тяжкопоранених готують до транспортування.
Двох поранених людей внаслідок ракетного удару 14 липня по центру Вінниці гелікоптерами доставили в опіковий центр Львова, ще один пацієнт – в дорозі.
Про повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Рятуємо постраждалих від ракетного удару. Двох поранених вертольотами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова – в опіковий центр. Ще один пацієнт – в дорозі. Двох тяжкопоранених готують до транспортування", - розповів він.
Мер Вінниці Сергій Моргунов також повідомив, що 67 поранених людей внаслідок ракетного обстрілу міста продовжують отримувати медичну допомогу у лікарнях. Серед них 14 пацієнтів у важкому стані, четверо – у критичному.
За його словами, у потерпілих переважно опіки та осколкові поранення.
Є також пацієнти, які надалі потребуватимуть протезування, їм готові допомогти в Ізраїлі.
"До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України", - зазначив Моргунов.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти запустили три високоточні крилаті ракети "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря по центру Вінниці. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями.
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