Двох російських окупантів засудили за обстріли Харківської області

Двох російських окупантів засудили за обстріли Харківської області

В Україні засудили двох російських артилеристів, які обстрілювали Харківську область.

Зазначається, що Котелевський районний суд Полтавської області призначив їм покарання у виді 11 років 6 місяців позбавлення волі. Їх визнано винними за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що своїми діями окупанти країни-агресорки зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у селищі Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Обстріли військовослужбовці здійснювали з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області Російської Федерації. Втім, вже після вторгнення відкривали вогонь з території України. Зазначається, що російські військові достовірно знали, що обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення. У суді вони повністю визнали свою вину.

Нагадаємо, у Солом’янському суді Києва оголосили вирок у справі російського військового, 21-річного Вадима Шишимаріна. Росіянина звинувачують у вбивстві цивільного та інкримінують 438 ст. Кримінального кодексу "Порушення правил та звичаїв війни". Розглянувши усі докази та обставини справи, суд виніс вирок - пожиттєве ув'язнення для Вадима Шишимаріна.

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