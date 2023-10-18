Двоє дітей залишились без матері: деталі загибелі 31-річної жінки на Дніпропетровщині через російську ракету (відео)

Ворожа ракета влучила просто в дитячу кімнату.

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині 18 жовтня загинула 31-річна жінка. У неї залишилося двоє маленьких дітей.

Про це повідомляє Телеграм-канал Новини.LIVE.

В мережі з'явилося відео з родичкою загиблої жінки, яке опублікував місцевий Телеграм-канал. Жінка розповіла, що в момент вибуху загибла Катерина перебувала вдома разом із дітьми.

Ворожа ракета влучила просто в дитячу кімнату. Без матері залишились двоє дітей: 13 років та 1,5 року. Діти, на щастя, вижили.

Діти наразі з рідними. Також місцеві жителі розповіли, що чоловік загиблої, батько дітей — служить у ЗСУ та захищає нашу країну від ворога.

РФ атакувала Обухівку на Дніпропетровщині: загинула жінка, у якої залишилося двоє дітей



Під час вибуху менша донька загиблої була вдома разом із мамою. На щастя, дівчинка вижила.



Поранення отримали четверо осіб, серед яких трьох шпиталізували.#RussiaIsATerroristState #дніпро pic.twitter.com/e8NZBxkSbx — Новини.LIVE (@novynylive) October 18, 2023

Нагадаємо, російські окупанти вранці 18 жовтня завдали удару по Дніпру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Як зазначається, удар по місту пролунав під час повітряної тривоги. Місцеві мешканці чули декілька вибухів, після цього в соцмережах з’явилося фото стовпа диму. Попередньо, загинула жінка.

Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок удару з боку окупантів є загиблі та постраждалі.

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