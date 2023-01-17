Двоє не мають родичів, ними опікується держава: російська ракета залишила сиротами п'ятьох дітей у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку сиротами залишилося п'ять дітей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

"П'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися", - зазначив він.

Варто зазначити, що раніше в ДСНС повідомили про завершення на місці ракетного удару у Дніпрі пошуково-рятувальної операції, яка тривала 69 годин.

Так, станом на 13:00 17 січня відомо, що:

врятовано 39 осіб, з них 6 дітей

загинуло 44 особи, з них 5 дітей

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Нагадаємо, 14 січня Росія здійснила черговий масований обстріл України, під час якого ворожа ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі.

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Внаслідок ракетного удару у будинку було зруйновано цілу секцію, мешканці опинилися під завалами. Пошуки людей та розбір завалів тривали 69 годин поспіль. Станом на 17 січня відомо, що 44 людини загинули, серед них 5 - діти. Серед загиблих є цілі родини.

Не ідентифіковані ще 15 тіл загиблих, безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти.