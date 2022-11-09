Двоє поранених під час обстрілу Дніпра "Шахедами" у важкому стані: медики про стан постраждалих

Двоє поранених під час обстрілу Дніпра "Шахедами" у важкому стані, ще двоє залишаються у реанімації, йдеться в ТСН.

Після влучання три тисячі квадратних метрів складів логістичної компанії були у вогні. Росіяни серед ночі запустили зграю «Шахедів» по Дніпру з тимчасово окупованої території Запорізької області. Гучні вибухи чули в різних районах міста. Дивом не постраждали рятувальники: вони гасили пожежу, коли дрони-камікадзе росіяни спрямували знов.

Пять дронів-камікадзе збили сили протиповітряної оборони, ще три- таки долетіли до цілі. Після першого влучання рятувальники якраз гасили пожежу, коли відновилась атака з неба. “Це безпосередньо було чути - як ці моторолери летять над головою. Потім пішли в піке і завдали удар по цих складських приміщеннях. Як моторолер, тільки в повітрі. Ми його не бачили, бо дув дуже сильний туман, але по звуку ми його визначили одразу”, - розповідає начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

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Надзвичайники встигли винести з епіцентру вибуху трьох поранених працівників та відбігти на безпечну відстань. Під час розвідки території, вже згодом, знайшли ще одного постраждалого. Чоловік після першого удару вирішив повернутися за документами, та дрони вдарили знов.

Четверо поранених нині у реанімації з мінно-вибуховими пораненнями, усі у реанімації - їм від вісімнадцяти до сорока п’яти років. “Політравма означає ушкодження декількох органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок. Є травмування магістральних судин нижньої кінцівки. Два з них - більш важкі. Ага я сподіваюсь, що з ними все буде добре, бо лікарі роблять все можливе і неможливе”, - зазначає заступник голови обласного Департаменту охорони здоров’я Олексій Григорук.

Загалом рашисти випустили по складу три «Шахеди». Уламки іранських дронів з написом «Герань» розкидані територією.

Після того, як врешті припинилася атака з неба, рятувальники ще годину приборкували пожежу, збитки ще підраховують. На згарищі розбирають вцілілі товари, усі не військового призначення.

Били росіяни і по Нікопольському району з важкої артилерії та систем залпового вогню. У громадах розбиті житлові будинки, підприємство та лінії електропередач.

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