Двоє російських військових здалися в полон українським дронам на Донецькому напрямку: з’явилося відео

Український дрон замість гранат скинув росіянам воду і записку з інструкціями

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Двоє російських військових здалися в полон українським дронам на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба проєкту «Хочу жить» у Telegram.

Зазначається, що розвідники 122 окремого батальйону 133 бригади тероборони помітили «потєряшек», які ховаються у посадці, але замість гранат скинули їм воду і записку з інструкціями. Обидва окупанти явно не горіли бажанням випробовувати долю і покірно пішли за українськими «пташками».

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«Відкриємо секрет для російських військових: коли вас відправляють на черговий „м’ясний штурм“, замість того, щоб ловити скидання і FPV-дрони, ви можете вчинити як герої цього відео. Досить скласти зброю і жестами показати, що ви здаєтеся. Українські військові зацікавлені в тому, щоб поповнювати обмінний фонд, плюс вони отримують заохочення за кожного полоненого. Випадків, що підтверджують це, було вже предостатньо», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації 15:26, 28.06.25 Кількість переглядів 36 Двоє військових армії РФ здалися у полон українським дронам на Донецькому напрямку

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Нагадаємо, раніше у полон ЗСУ потрапили громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо. Вони зізналися, що підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду.