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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
396
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1 хв

Двоє російських військових здалися в полон українським дронам на Донецькому напрямку: з’явилося відео

Двоє російських військових здалися в полон українським дронам. Як росіянам здатися в полон ЗСУ без ризику, пояснюють у проєкті «Хочу жить».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Український дрон замість гранат скинув росіянам воду і записку з інструкціями

Український дрон замість гранат скинув росіянам воду і записку з інструкціями

Двоє російських військових здалися в полон українським дронам на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба проєкту «Хочу жить» у Telegram.

Зазначається, що розвідники 122 окремого батальйону 133 бригади тероборони помітили «потєряшек», які ховаються у посадці, але замість гранат скинули їм воду і записку з інструкціями. Обидва окупанти явно не горіли бажанням випробовувати долю і покірно пішли за українськими «пташками».

«Відкриємо секрет для російських військових: коли вас відправляють на черговий „м’ясний штурм“, замість того, щоб ловити скидання і FPV-дрони, ви можете вчинити як герої цього відео. Досить скласти зброю і жестами показати, що ви здаєтеся. Українські військові зацікавлені в тому, щоб поповнювати обмінний фонд, плюс вони отримують заохочення за кожного полоненого. Випадків, що підтверджують це, було вже предостатньо», — йдеться у повідомленні.

☝️Для тих, хто не хоче випробовувати долю, і бажає здатися «без шуму і пилу» існує проєкт «Хочу жить». Потрібно лише залишити заявку, а далі фахівці проєкту організують безпечний перехід через лінію фронту.

➡️ Зберегти собі життя і здатися у полон: t.me/spasisebyabot

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Нагадаємо, раніше у полон ЗСУ потрапили громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо. Вони зізналися, що підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду.

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