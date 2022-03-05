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Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські окупанти не дали їх вивезти до "Охматдиту"

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Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські окупанти не дали їх вивезти до "Охматдиту"

УНІАН

На приїзд ще однієї дитини чекають в "Охматдиті".

Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські рашисти не дали можливості каретам "швидкої" їх вивезти до "Охматдиту".

Про цю трагедію розповів голова лікаря "Охматдиту" Володимир Жовнір.

"Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім, через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо", - сказано в повідомленні.

За словами медика, Київ продовжує тримати оборону, "Охматдит" працює, а лікарня готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим. Наразі у лікарні - 185 дітей, які продовжують лікування у стінах НДСЛ "Охматдит".

"Лікарі нікуди не виїжджають. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим. Частину онкологічних пацієнтів вже декілька днів ми евакуюємо до Західної України та сусідні країни Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування у бомбосховищах, тож евакуюються з Києва", - додав Володимир Жовнір.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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