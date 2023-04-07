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Двоє військових РФ постраждали від вибуху в Брянській області біля кордону з Україною: що сталося

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Двоє військових РФ постраждали від вибуху в Брянській області біля кордону з Україною: що сталося

Фото: Associated Press

Автомобіль із солдатами держави-агресорки наїхав на міну.

Двоє російських військових підірвалися на міні біля російсько-українського кордону в Брянській області. Один із них загинув.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією каналу, цей випадок стався поряд із селищем Запесочьє. Автомобіль із військовими наїхав на міну, внаслідок чого один із солдатів держави-агресорки загинув, а інший отримав поранення.

Інцидент трапився у тому ж Погарському районі Брянщини, куди навідувалися бійці так званого “Російського добровольчого корпусу”, які, за їхніми словами, воюють на боці України.

Напередодні вони опублікували відео, на якому роздають листівки місцевим мешканцям і здійснюють кілька пострілів із гранатометів у селі Случовську, розташованому за декілька кілометрів від місця, де вибухнула міна.

У Міноборони РФ тоді стверджували, що біля села Случовська прикордонники ФСБ та військові держави-агресорки виявили “групу диверсантів” із 15 осіб, яку після бою відтіснили на територію України.

Можна тільки здогадуватися, чи пов’язані між собою ці дві події.

Нагадаємо, 2 березня у Росії заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК).

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Дата публікації
Перегляди
99
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