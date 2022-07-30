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"Дядечко лендліз завітав до Алчевська": ЗСУ знищили російський склад боєприпасів (відео)

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"Дядечко лендліз завітав до Алчевська": ЗСУ знищили російський склад боєприпасів (відео)

Скриншот з відео

Українські військові 30 липня знищили склад боєприпасів російських окупантів у тимчасово захопленому Алчевську Луганської області.

Наразі не відомі деталі про втрати російських військових.

Про це Стратегічне командування ЗСУ повідомило в Мережі та додало відповідний відеозапис.

"Трішки виспавшись після ночі, #Дядечко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео, "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК" рашистської мразоти", – йдеться в іронічному дописі.

На опублікованих кадрах зафіксований стовп чорного диму над містом, а також чутно звуки детонації боєприпасів.  

Нагадаємо, українські військові знищили два логістичних пункти окупантів та запаси пального в кількох місцях Херсонської області.

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