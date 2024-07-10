"Дядю Андрію, зупинись": племінниця міністра оборони РФ звернулася до нього після атаки на Київ

За словами Наталії Вертинської, у Києві досі живе двоюрідний брат Білоусова, там же поховані його бабуся, дідусь та тітка.

Племінниця міністра оборони РФ, що живе в США, звернулася до нього після ракетної атаки на Київ.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA та оприлюднив відповідне відео.

"Блогерка Наталія Вертинська записала відео, в якому назвала себе племінницею міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Вона звернулася до свого дядька на тлі останніх подій, пов'язаних з обстрілом лікарень у Києві, закликала його зупинитися і "не відправляти росіян на вірну смерть", – йдеться у повідомленні під відео.

У своєму зверненні жінка розповіла, що 10 років тому жила у Києві та регулярно відвідувала дитячу лікарню "Охматдит" зі своєю дитиною з інвалідністю. За словами Наталії, у Києві досі живе двоюрідний брат Білоусова, там же поховані його бабуся, дідусь та тітка.

"Я просто тебе закликаю, дядьку Андрію, подумай про те, що ти твориш і зупинись, будь ласка, зупинись, – просить Вертинська. – Я знала тебе завжди як добру, порядну людину. Я хочу, щоб ти подумав, переосмислив усе і зупинився. Дядько Андрій, будь ласка, помолися, подумай про те, що ви творите. Це не може далі продовжуватися", – сказала Наталія Вертинська.

"Дядю Андрію, зупинись": племінниця міністра оборони РФ, що живе у США, звернулася до нього після атаки на Київ

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки становила 33 особи, а сьогодні, 10 липня, у лікарні помер маленький хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" перебував у відділенні реанімації. Тож кількість жертв ракетного удару по столиці станом на 10 липня становить 34 людини. Серед них – шестеро дітей.

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