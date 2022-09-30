Дякували Путіну і "зливали" позиції ЗСУ: в Україні виявили десятки освітян-колаборантів

Натепер відкрито 19 кримінальних справ проти директорів шкіл та вчителів, які пішли на співпрацю із ворогом.

За пів року війни 223 українцям Нацполіція повідомила про підозру у зраді країни - серед них 4 підозри оголошено саме освітянам. Колаборантів - вчителів фіксують не лише на окупованих територіях, а й по всіх регіонах України, йдеться в ТСН.

На Одещині у селі Сергіївка вчитель інформатики у російських соцмережах активно поширював проросійські матеріали на підтримку окупантів. «Зокрема, у своїх репостах та публікаціях підозрюваний вітав проведення "спецоперації" в Україні, співчував і підтримував російських "асвабадітєлєй"», - розповідають в СБУ.

Суд визнав вчителя винним, сам освітянин у суді покаявся і як вирок отримав звільнення з роботи та 15 років заборони працювати з дітьми.

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А в Житомирі вчителька української мови у школі під час засідання вчителів-мовників висловлювала претензії до ЗСУ та українських журналістів, а сюжети про розстріли жителів Бучі – назвала постановними. Суд Житомира позбавив вчительку права на 10 років обіймати освітні та державні посади.

За даними Нацполіції, серед 1358 українців, яких підозрюють у колабораціонізмі, чимало освітян.

"Щодо освітян, то їх 19 - директори шкіл і вчителі, які намагались за російськими програмами викладати в школах. 4 підозри повідомили. Всі вчителі, яких ми знаємо, будуть відповідати перед законом", зазначили в поліції.

Найскандальнішою звинуваченою у зраді країни освітянкою стала Алла Душкіна - директорка приватної школи з Київщини. СБУ арештувала жінку ще у березні із підозрою у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти в окупації. ТСН провела власне розслідування і з'ясувала, що жінка відома за багатьма посадовими скандалами у столиці освітянка під іншим прізвищем - Ратушна.

У травні освітянку випустили із СІЗО додому під заставу 500 тисяч гривень. Підозрювана в зраді країни директорка школи мала носити електронний браслет та здати закордонні паспорти і не полишати місця проживання. Натомість Душкіна три місяці не з'являлась на суд та не відповідала на дзвінки суддів. На останньому засіданні суду директорка вийшла на відеозв'язок і визнала, що втекла за кордон. «Моєму життю загрожувала фізична розправа, сьогодні я за кордоном», - заявила підозрювана.

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Директорка школи каже, що покинула Україну законно, бо строк обмеження у виїзді, який на неї наклав суд, завершився. У якій саме країні перебуває, Душкіна не зізнається. Натомість, прокуратура заявила, що освітянка ввела в оману слідство і через це пів мільйонну заставу пропонують передати в бюджет країни.

А колишній викладачці Херсонської академії безперервної освіти Офіс генерального прокурора України виніс підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, Тетяна Кузьмич співпрацювала з російськими спецслужбами. Стала так званим «начальником департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації» окупантів.

Колаборантка закликала місцевих освітян працювати під керівництвом представників країни-агресора, підбирала кандидатів на посади директорів місцевих закладів освіти, наголошують в Офісі генпрокурора. Дякувала президенту країни-агресорки і цьому є відеопідтвердження.

Зрадницю країни Тетяну Кузьмич затримували у серпні 2020 року за підозрою у державній зраді. Про підозрювану у збиранні розвід даних для Росії вчительку розповідала і ТСН, але суд відпустив Кузьмич із СІЗО під заставу 530 тис. грн.

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У Нацполіції запевняють, діяльність кожного педагога після деокупації території перевіряється і кількість підозрюваних у співпраці з ворогом щодня зростає. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, усі педагоги, які добровільно співпрацювали із окупантами, будуть покарані і звільнені із посад із забороною навчати дітей на десятиліття.

Зараз в офісі освітнього омбудсмена отримали 600 звернень від освітян, яких окупаційна влада примушує працювати в закладах освіти. Водночас понад 40 тисяч вчителів виїхали з окупації та зони бойових дій, бо ніколи не погодяться на співпрацю із ворогом.

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