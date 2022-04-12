Дякує за "героїзм" і вважає, що війна йде за планом: Путін прокоментував "військову операцію" і зухвало висловився про армію РФ

Дякує за "героїзм" і вважає, що війна йде за планом: Путін прокоментував "військову операцію" і зухвало висловився про армію РФ

Він каже, що "РФ просто не залишили вибору".

Путін вважає, що "військова операція в Україні", як її прийнято називати у країні-агресорці, йде за планом. Він називає те, що відбувається на нашій землі, "трагедією", але відразу уточнює, що "по-іншому Росія вчинити не могла".

Про це пише російське пропагандистське видання "ТАСС".

“Спеціальна військова операція йде за планом. Я дивлюся за дискусіями, що відбуваються у нашому суспільстві, за кордоном. Ми нічого не повинні закривати від громадськості та приховувати. Маємо висвітлювати цю бойову роботу об'єктивно”, - повідомив Путін.

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Окремо він подякував "воїнам Росії" за "героїзм і мужність", яку вони нібито проявляють на служінні Росії. Також він каже, що "РФ просто не залишили вибору".

“Без жодного сумніву, те, що відбувається в Україні – трагедія. Але нам не залишили вибору. Питання було лише у часі, коли це почнеться”, - сказав президент країни-агресорки.

Додамо, що поки Путін дякує своїм "воїнам за героїзм", ООН визнає, що російські окупанти в Україні масово ґвалтували дітей та жінок.

Нагадаємо, що Путін з Лукашенком три години обговорювали "майбутні навчання і оборонний простір".

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