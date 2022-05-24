"Дякуємо за хліб, прихисток і теплі слова": українці організують у Варшаві марш та концерт подяки полякам

"Дякуємо за хліб, прихисток і теплі слова": українці організують у Варшаві марш та концерт подяки полякам

У польській Варшаві цими вихідними відбудеться марш та концерт громадянам сусідньої країни, які допомогли українцям у скрутні часи, коли РФ цинічно напала на Україну.

Організовують захід українські активісти. Марш розпочнеться о 17:30 у неділю, 29 травня. Після нього, о 19:00 буде великий концерт.

Про це інформує польське видання The Warsaw.

"Польща — держава, яка найбільше допомагає українцям під час російської агресії. Саме поляки після 24 лютого відкрили для наших біженців свої межі та серця. Понад три мільйони українців, переважно жінки та діти, знайшли в Польщі дах над головою, розуміння та підтримку. Бутерброди та гарячий чай на кордоні, ліки та медична допомога, гуманітарні вантажі, акції солідарності, збори, теплі слова... Дорогі поляки, ми, українці, ніколи цього не забудемо! На знак нашої подяки ми організуємо марш "Друзі, дякую! Українці – Полякам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на концерті виступатимуть українські музиканти KAZKA, TVORCHI, Mila Nitich, а також польський колектив Poparzeni Kawą Trzy.

"Ми будемо слухати музику, розповідати про поляків, які підтримують українців у цей скрутний час, і дякувати. За хліб, добрі слова, обійми, емпатію та солідарність", — резюмують організатори.

Нагадаємо, Польща готує зміни до закону про допомогу біженцям з України.

Як повідомлялося, Зеленський відзначив новий рівень українсько-польських відносин.

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