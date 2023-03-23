"Дякуємо за перемогу": в Маріуполі виселяють з ЖК "Невський" людей, які вітали Путіна

Спершу мешканцям дозволили в’їхати до житла, а тепер "прокуратура" проводить "перевірку законності" його отримання.

В окупованому Маріуполі мешканці ЖК "Невський", який нещодавно відвідав президент РФ Володимир Путін, скаржаться на проблеми з оформленням квартир у власність та погрози виселенням.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Верстка" із посиланням на дані із закритого чату житлового комплексу.

Одразу кілька жителів "Невського" поскаржились на те, що не можуть отримати свідоцтва на право власності, адже підконтрольна окупантам прокуратура проводить перевірку "законності отримання" квартири.

Видання зазначає, що двоє мешканців комплексу розповіли про це у приватній розмові з журналістами.

Вікторія (ім'я змінено) розповіла, що коли звернулася до Багатофункціонального центру надання державних та муніципальних послуг із запитанням про отримання свідоцтва на право власності, жінці сказали, що спершу прокуратура має перевірити законність отримання житла.

Водночас за даними в чаті ЖК, таку перевірку вже проводила місцева комісія.

"Свідоцтва на право власності не видадуть, допоки не проведуть перевірку про законність видачі квартири. І вже є випадки виселення, якщо раптом з'ясується, що є інше житло", – написала в чаті одна із мешканок житлового комплексу.

Ще одна власниця квартири розповіла – дізналася в БФЦ, що мешканців квартир уже виселяють. Серед причин називають і наявність у власності іншого житла, і помилки комісії під час перевірки та інші. Зокрема, ця власниця квартири хвилюється, що може втратити її, бо має невелику частку у квартирі батьків.

"У будь-якому разі це якийсь ідіотизм: спочатку потішити людей, дати їм купити меблі, обжитися, а потім відібрати житло", – поскаржився один із мешканців ЖК.

"Прийшли, звільнили від житла, від роботи, від рідних, і тепер дали нам милість. Роздають житло, але воно не ваше… але ж ви забрали у нас приватизовану житлоплощу", – бідкається ще один житель.

Зараз мешканці ЖК міркують над тим, аби подати колективну заявку на сайт президента РФ, аргументуючи це тим, що "в цьому випадку все швидко вирішується".

Нагадаємо, 18 березня Путін побував у Маріуполі, де зустрівся з мешканцями новозбудованого ЖК "Невський". Пропаганди поширила відео зустрічі на тлі новеньких будинків, не показуючи жахливі руйнування, яких місту завдав ворог. Зокрема, одна з жінок подякувала президента РФ "за перемогу" і про нове житло сказала, що це "шматочок раю".

Зауважимо, що при цьому на опублікованому відео з Путіним у Маріуполі було чутно вигуки місцевих жителів про те, що "це все брехня та показуха".

Додамо, в українські розвідці заявили про відсутність доказів того, що в Маріуполі побував саме Путін, а не його двійник.

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