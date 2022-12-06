"Дякую нашим воїнам": Зеленський привітав ЗСУ та розповів про візити на Донеччину і Харківщину

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня подякував воїнам ЗСУ за захист Батьківщини. Він наголосив, що завдяки нашим захисникам Україну ніколи не зламати.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Президент подякував захисникам України в день ЗСУ. Також висловив вдячність батькам українських воїнів за виховання синів та дочок.

"Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди й відзнаки. Я був сьогодні на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших незламних бійців. На Харківщині я вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України", - сказав президент.

Зеленський 6 грудня побажав українським захисникам довгоочікуваної перемоги.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про початок так званої "спецоперації з денацифікації та демілітаризації України". Путін планував "за три дні" окупувати Київ та встановити у столиці свою маріонеткову владу. За даними української розвідки гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Янукович.

Проте ЗСУ захистили столицю від російської навали. Також Сили оборони провели успішні контрнаступи у північних областях, а згодом - у Харківській та Херсонській області. Метою України є звільнення усіх окупованих територій, зокрема і тих, які Росія захопила ще 2014 року.

Читайте також: