Дякую воїнам за рух уперед: Зеленський зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини (фото)

Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та закріпилися на декількох плацдармах.

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини, подякувавши українським воїнам за рух уперед.

Про це Зеленський написав у Facebook та оприлюднив відповідні світлини.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!" - написав президент під фото.

Нагадаємо, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Зазначимо, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонської області.

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