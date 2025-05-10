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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Дим, дрони і поранені: військові розповіли, як виглядає перемир’я Путіна насправді

Кремль як завжди не дотримується своїх обіцянок.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

Росія оголосила про триденне перемир’я, однак на фронті цього не відчули — українські військові розповідають про продовження обстрілів, а медики — про звичну кількість поранених.

Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з поранених бійців, «ніякого перемир’я не було».

«Обстріли тривають, як і раніше, дрони скидають вибухівку, передові загони намагаються атакувати. Нічого не змінилося. Ми їхали — нас обстрілювали мінометами», — поділився військовий.

Журналісти Reuters побували у медичному пункті, де надавали допомогу пораненим. Солдатів з важкими травмами клали на ноші, перев’язували, змивали бруд і кров. Медики працювали у звичному ритмі, не зважаючи на заяви з Кремля.

«Ми вже звикли. Якщо Росія оголошує перемир’я — це означає, що буде навпаки. Вони продовжують стріляти», — зазначив один із лікарів шпиталю.

Нагадаємо, на думку офіцера батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж» Андрія Іллєнко, існує мало ймовірності того, що Кремль таки погодиться на 30-денний режим тиші. Він вважає, що Росія порушить режим тиші вже у перший день.

Таку ситуацію ЗСУ вже мали змогу спостерігати, зокрема під час старту першого дня так званого «перемир’я» від президента РФ Володимира Путіна, яке той оголосив з нагоди святкування Дня перемоги. Тоді, 8 травня, ЗС РФ вже у перші години порушила режим тиші, про який сама ж і заявляла напередодні.

Однак, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Росія підтримує ініціативу щодо тимчасового припинення вогню в Україні на 30 днів, але наголошує на необхідності врахування власних інтересів.

Проте за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленко, країна-агресорка не має наміру припиняти війну після 30-денного перемир’я. Держава-агресорка продовжує показувати, що не хоче миру.

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