- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Дипломатія під обстрілом: голова МЗС Чехії був змушений ховатися в укритті у Дніпрі
Під час офіційного візиту до Дніпра глава МЗС Чехії Ян Липавський тричі змушений був ховатися в бомбосховищі через сирени повітряної тривоги.
Під час візиту до Дніпра міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський тричі змушений був ховатися в укритті через повітряні тривоги.
Про це повідомляє CTK.
Липавський зустрівся з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Ликашуком. Перші кілька десятків хвилин делегація провела в бомбосховищі через оголошену загрозу повітряного нальоту.
Під час зустрічі Липавський поінформував українських представників про свою недавню зустріч у Києві з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на важливості гуманітарних та інших проєктів у Дніпропетровській області, які Чеська Республіка активно підтримує, зокрема у контексті відновлення після війни. Лисак і Ликашук подякували за допомогу та відзначили, що жодна чеська компанія, яка працює в регіоні, не покинула його навіть після початку російського вторгнення.
Перед зустріччю Липавський поклав квіти до пам’ятника жертвам російського вторгнення. Після церемонії, близько 8:00 за центральноєвропейським часом, пролунали сирени, і делегація змушена була знову піти до укриття, де пробула близько 15 хвилин. Увечері того ж дня Липавському довелося сховатися через тривогу в Києві.
Сьогодні міністр відвідав залізничне депо та електропідстанцію, які кілька разів зазнавали російських атак, останній раз – п’ять днів тому.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії відвідав Київ. Ліпавський назвав дату, коли Путін може погодитися на перемир`я.