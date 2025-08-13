Дипломатія під обстрілом: голова МЗС Чехії був змушений ховатися в укритті у Дніпрі

Глава МЗС Чехії Ян Липавський (зліва) / © ctk.cz

Під час візиту до Дніпра міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський тричі змушений був ховатися в укритті через повітряні тривоги.

Про це повідомляє CTK.

Липавський зустрівся з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Ликашуком. Перші кілька десятків хвилин делегація провела в бомбосховищі через оголошену загрозу повітряного нальоту.

Під час зустрічі Липавський поінформував українських представників про свою недавню зустріч у Києві з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на важливості гуманітарних та інших проєктів у Дніпропетровській області, які Чеська Республіка активно підтримує, зокрема у контексті відновлення після війни. Лисак і Ликашук подякували за допомогу та відзначили, що жодна чеська компанія, яка працює в регіоні, не покинула його навіть після початку російського вторгнення.

Перед зустріччю Липавський поклав квіти до пам’ятника жертвам російського вторгнення. Після церемонії, близько 8:00 за центральноєвропейським часом, пролунали сирени, і делегація змушена була знову піти до укриття, де пробула близько 15 хвилин. Увечері того ж дня Липавському довелося сховатися через тривогу в Києві.

Сьогодні міністр відвідав залізничне депо та електропідстанцію, які кілька разів зазнавали російських атак, останній раз – п’ять днів тому.

