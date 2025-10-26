Диверсія в Криму: порушено рух російських військових поїздів

"АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Криму / © Telegram / Крымский ветер

Партизани руху «АТЕШ» заявили про здійснення успішної диверсії на залізничній інфраструктурі у районі Армянська в тимчасово окупованому Криму.

Про це «АТЕШ» повідомив у своєму Telegram.

Партизани кажуть, що завдали удару в піковий момент логістичних перевезень росіян. Унаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, які забезпечують постачання для російської окупаційної армії.

За даними партизанів, це дало змогу сповільнити постачання боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення для підрозділів армії РФ на Херсонському напрямку.

Раніше «АТЕШ» повідомив, що ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки.