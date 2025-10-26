ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

Диверсія в Криму: порушено рух російських військових поїздів

Партизани здійснили диверсію на залізниці біля Армянська.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
"АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Криму

"АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Криму / © Telegram / Крымский ветер

Партизани руху «АТЕШ» заявили про здійснення успішної диверсії на залізничній інфраструктурі у районі Армянська в тимчасово окупованому Криму.

Про це «АТЕШ» повідомив у своєму Telegram.

Партизани кажуть, що завдали удару в піковий момент логістичних перевезень росіян. Унаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, які забезпечують постачання для російської окупаційної армії.

За даними партизанів, це дало змогу сповільнити постачання боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення для підрозділів армії РФ на Херсонському напрямку.

Раніше «АТЕШ» повідомив, що ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки.

Дата публікації
Кількість переглядів
396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie