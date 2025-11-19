ТСН у соціальних мережах

Війна
671
1 хв

Диво сталося: у Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка

Чоловіка знайшли під уламками на верхніх поверхах зруйнованої частини споруди.

Дар'я Щербак
Обстріл Тернополя

Обстріл Тернополя

У Тернополі на вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, чоловік живий, проте наразі його стан невідомий.

Наслідки обстрілу / © Фото з відкритих джерел

Наслідки обстрілу / © Фото з відкритих джерел

«Середнього віку», — йдеться в повідомленні.

Після звільнення з-під уламків потерпілого негайно передали бригаді медиків.

Медики надають необхідну допомогу і проводять госпіталізацію для повного обстеження.

Наслідки обстрілу / © Фото з відкритих джерел

Наслідки обстрілу / © Фото з відкритих джерел

Атака на Тернопіль 19 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

За інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відомо про 25 загиблих через атаку на Тернопіль (серед них троє дітей). Кількість постраждалих зросла до 73-ох (15 з них — діти).

Також раніше повідомлялось, що під завалами може бути 20-річний хлопець.

671
