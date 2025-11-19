- Дата публікації
Диво сталося: у Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка
Чоловіка знайшли під уламками на верхніх поверхах зруйнованої частини споруди.
У Тернополі на вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією ЗМІ, чоловік живий, проте наразі його стан невідомий.
«Середнього віку», — йдеться в повідомленні.
Після звільнення з-під уламків потерпілого негайно передали бригаді медиків.
Медики надають необхідну допомогу і проводять госпіталізацію для повного обстеження.
Атака на Тернопіль 19 листопада
Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.
За інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відомо про 25 загиблих через атаку на Тернопіль (серед них троє дітей). Кількість постраждалих зросла до 73-ох (15 з них — діти).
Також раніше повідомлялось, що під завалами може бути 20-річний хлопець.