"Джанкой це дуже жирна ціль": експерт розповів, що зберігали окупанти на знищеному складі у Криму

Перед ранковими вибухами у Джанкої окупанти стягнули туди велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. Тож склади в окупованому місці виявилися дуже спокусливою ціллю.

Так, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я навіть не сумнівався, що Джанкой буде наступним", - написав він у своєму Твіттері.

За словами Коваленка, в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО.

"І це дуже показово, особливо з урахуванням того, який потенціал був сконцентрований у цій локації", - зауважив експерт.

Коваленко зазначив, що у районі аеродрому росіяни розгорнули вісім ЗРС С-400, щонайменше три ЗРК С-300, п’ять ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК.

"До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - наголосив експерт.

Коваленко також повідомив, що поблизу залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Півонія", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів. Це без урахування того, що вже "стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком".

"Джанкой це дуже жирна, жирна ціль вузлова транзитна. І ця дуже жирна мета чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже на кожному об'єкті є свій головотяп. Ага. Реінтеграція Криму розпочалася", - написав Коваленко.

Нагадаємо, зранку, 16 серпня у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи в Криму у Twitter, сказав, що окупований російськими бойовиками Крим — це зажди про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників.

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