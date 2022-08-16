"Джанкой це дуже жирна ціль": експерт розповів, що зберігали окупанти на знищеному складі у Криму

Перед ранковими вибухами у Джанкої окупанти стягнули туди велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. Тож склади в окупованому місці виявилися дуже спокусливою ціллю.
Так, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ.
Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
"Я навіть не сумнівався, що Джанкой буде наступним", - написав він у своєму Твіттері.
За словами Коваленка, в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО.
"І це дуже показово, особливо з урахуванням того, який потенціал був сконцентрований у цій локації", - зауважив експерт.
Коваленко зазначив, що у районі аеродрому росіяни розгорнули вісім ЗРС С-400, щонайменше три ЗРК С-300, п’ять ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК.
"До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - наголосив експерт.
Коваленко також повідомив, що поблизу залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Півонія", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів. Це без урахування того, що вже "стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком".
"Джанкой це дуже жирна, жирна ціль вузлова транзитна. І ця дуже жирна мета чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже на кожному об'єкті є свій головотяп. Ага. Реінтеграція Криму розпочалася", - написав Коваленко.
Нагадаємо, зранку, 16 серпня у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи в Криму у Twitter, сказав, що окупований російськими бойовиками Крим — це зажди про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників.
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