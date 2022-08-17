Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України - британська розвідка

Ситуація для окупантів у Криму різко погіршилася після серії вибухів.
Росія та Україна визнали, що 16 серпня під Джанкоєм на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів. Там же були пошкоджені прилегла залізниця і електрична підстанція.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої британії у Twitter.
Також, за повідомленнями російських ЗМІ, дим піднімався біля авіабази в Гвардійському в центрі Криму.
"Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, в Джанкої і Гвардійському розташовані два найважливіших російських військових аеродроми в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України.
Нагадаємо, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ.
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