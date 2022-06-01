Джеджула про те, як окупанти вдерлися до будинку його подруги: "Вони вже підбухнули, почали витягувати її з ліжка"

Джеджула про те, як окупанти вдерлися до будинку його подруги: "Вони вже підбухнули, почали витягувати її з ліжка"

Шоумен Андрій Джеджула з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України пішов у волонтери і активно допомагає ЗСУ.

Як розповів Андрій Джеджула, виявляється, саме він здав російського окупанта Михайла Романова Збройним силам. Про це він розповів у "Зірковому шляху":

"Ситуація сталася у Броварському районі, село Богданівка. Це був перший фіксований відповідач, ми точно знаємо, як його звати. Людина, яка вбивала на очах дітей чоловіків, а одну з жінок зґвалтували ці військові. Звати Романов Михайло Сергійович. Йому 32 роки, під його командуванням…", - почав розповідь Джеджула.

Він поділився, що його близька подруга, як і більшість українців, в перші дні війни, побоюючись бомбардування Києва, поїхали до передмістя. І жінка опинилася таким чином у Богданівці:

"Вона розповідає: "Сидимо на дачі, і дивимося виходять з танку, йдуть до нас, якийсь підрозділ, вони нарахували осіб 11, насправді їх було 17. Почали ходити по домівках, стріляти в будинки: "Російська армія, я офіцер, ми солдати російські, ми вам зла не бажаємо, ми з мирними не воюємо, є що поїсти". Вони їх нагодували. Вони наче там сиділи, не хвилюйтеся, дайте ми подивимося. Раз поїли прийшли. Два прийшли. Моя подруга така, вона може розговорити кого завгодно. Почалася розмова. І він в процесі розповів і як його звати, і що ми б з тобою одружилися, а давай "ВКонтакте" знайдемося. Вивідала чи є у нього дружина, як її звати", - розповів Джеджула.

Джеджула з початком війни пішов у волонтери / Фото: instagram.com/djedjula

Потім, розповідає шоумен, посеред ночі ці окупанти на підпитку вдерлися до будинку його подруги:

"Посеред ночі, вони вже підбухнули, почали витягувати її з ліжка, від дитини: "Ти підеш з нами, війна, нам за це нічого не буде". А вона розвертається і йде, він стріляє біля вуха, біля голови. Лякає. Каже: "Ти дурепа, ми за годину повернемося". І коли вони пішли, за дві години прибігає жіночка з сусіднього будинку одна, після того інша. У однієї чоловіка вбили на очах, 5-річну дитину закрили в погребі, її ґвалтували вдвох. У другої було на очах, в 11-річної дівчини спочатку прострелили руку і після того в голову добили", - розповів про жахіття Джеджула.

Коли подруга Андрія вже була у безпеці і розповідала йому подробиці тих страшних подій, Джеджула поцікавився, як саме звали того окупанта, який з нею розмовляв і як його можна було знайти через соцмережу:

"Кажу їй: "Ану перевіряй". Вона перевіряє, знаходить, мені надсилає фотки. Я кажу: "Ти впевнена, що це він?". Вона каже: "Так, на 100%", - поділився Джеджула.

Він зробив декілька постів в Instagram, який пошерили і врешті відшукали російського військового.

Зазначимо, як днями повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф очікує покарання за скоєний злочин. Його судитимуть в Україні за те, що він вбив цивільного та зґвалтував його дружину.

Читайте також: