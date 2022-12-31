“Джентельмени удачі”: в Ростовській області РФ шукають групу “вагнерівців”, які втекли від війни в Україні

Шестеро в’язнів, яких завербували в ПВК “Вагнера”, покинули “навчальний центр” на окупованій території Луганщини зі зброєю.

У сусідній з Україною Ростовській області РФ оголосили розшук шість колишніх в'язнів, які перебували в так званому “навчальному центрі” ПВК “Вагнера” на окупованій території Луганської області.

У місцевих пабліках активно обговорюють втечу озброєних злочинців, повідомляє місцевий портал DonDay, у розпорядженні якого опинилося орієнтування на розшук.

За попередньою інформацією, ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них - троє громадян Узбекистану і по одному Росії, Білорусії та Киргизії.

Фото: із соцмереж

Їхні прізвища та інші подробиці, зокрема, за що "джентельмени удачі" відбували покарання, не наводяться.

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Як відомо, ПВК “Вагнера” активно вербує ув'язнених російських колоній для участі у війні в Україні.

Нагадаємо, російських увʼязнених, яких завербували у ПВК "Вагнера", кидають у бій як "гарматне мʼясо" для штурму українських позицій. Загалом у російських вʼязницях у ПВК "Вагнера" вдалось завербувати 23 тисячі людей

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