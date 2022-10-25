Джерела енергії будуть: Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання

Німеччина готова надати Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання для критичної інфраструктури, яку нищить РФ.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, такі попередні домовленості було досягнуто під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

Уже найближчим часом українська та німецька сторони фіналізують ці домовленості, наголосив Чернишов та розповів, що саме Україна планує закупити на ці кошти.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено все необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що Росія в жовтні атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України. Як наслідок, в Україні запровадили тимчасові відключення світла для стабілізації енергосистеми. Українців просять з розумінням поставитися до проблеми та економити електроенергію.

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