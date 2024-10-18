Джерела в розвідці повідомили, який рід військ відправила Північна Корея до України

Північна Корея надала агресорці Росії для війни в Україні 11 тисяч піхотинців.

Про це в коментарі LIGA.net повідомило джерело в українському Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що інші характеристики та рід військ солдатів з КНДР співрозмовник у розвідці не повідомив.

Зауважимо, що очільник українського ГУР Кирило Буданов заявляв, що наразі майже 11 тисяч піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, щоб воювати проти України.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецназу.

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