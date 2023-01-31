Джонсон очікує на перемогу України вже 2023-го: експремʼєр Британії сказав, які умови потрібні

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Україна може звільнити всі свої території вже 2023 року. Це станеться лише тоді, якщо Західні країни не зволікатимуть з підтримкою.

Про це він заявив 31 січня під час зустрічі з журналістами в Українському домі у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Експремʼєр Великої Британії переконаний, що якнайшвидше закінчення війни та повернення суверенітету України буде на користь всім країнам, зокрема і країні-агресорці Росії.

"Ми маємо зробити так, аби наші українські друзі отримали те, що їм потрібно, щоб якомога швидше вигнати росіян з усієї території України", – додав Джонсон і водночас наголосив на тому, що "допомога Україні має йти без затримок".

Також читайте Навіщо Путін погрожував Джонсону ракетами: пояснення експерта

Він додав, що з "катастрофою", яку вчинив Путін, треба покінчити якомога швидше та наголосив: "Те, що роблять українці – і я бачив це на власні очі кілька разів – це боротьба від імені всіх (нас), вони борються за свободу по всьому світу".

Тим часом один з речників британського уряду, 31-го січня заявив, що Велика Британія наразі не розглядає постачання Україні винищувачів та назвав цей крок "непрактичним".

Однак, щодо танків, то Challenger в Україні, за словами міністра оборонних закупівель Британії Алекса Чокла, мають зʼявитися наприкінці березня 2023 року. До цього часу планується підготувати українські екіпажі для цієї бронетехніки.

Читайте також: