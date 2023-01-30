Джонсон пропонував Зеленському евакуацію на початку війни: деталі

Борис Джонсон заявив, що пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонував президенту України Володимиру Зеленському на початку російського вторгнення виїхати до безпечного місця, однак той відмовився.

Про це пише BBC.

За словами Джонсона, за два тижні після вторгнення йому зателефонував Володимир Зеленський. У той момент український президент був спокійний.

Під час розмови експрем’єр Британії запропонував Зеленському перевезти його до безпечного місця. Втім, президент України відмовився.

"Він не приймав мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був", – зазначив Джонсон.

Пропозиції Зеленському виїхати з України після 24 лютого

Після того, як Росія вранці 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України, президент Володимир Зеленський неодноразово отримував пропозиції щодо евакуації його з родиною до більш безпечних місць, проте він не прийняв жодну з них, натомість наголошував союзникам, що йому потрібна зброя.

Так, президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському телеканалу NBC розповів, як у перші дні війни світові лідери пропонували йому та його родині виїхати з України та керувати дистанційно. Серед них були, зокрема, США.

Володимир Зеленський також розповідав, що після першого російського ракетного удару по Києву була пропозиція евакуювати все населення столиці.

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