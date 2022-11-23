Джонсон розповів, як ЄС у лютому відреагував на напад на Україну: шок та сподівання на швидку капітуляцію

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як країни Євросоюзу реагували початку війни Росії проти України.

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що Німеччина вважала війну катастрофою, проте хотіла, щоб все закінчилось швидко - Україна капітулювала та можна було продовжити співпрацю з РФ. Франція ж до кінця не вірила, що РФ може почати таке криваве вторгнення.

"Ця подія була величезним шоком. Ми бачили, як стягуються батальйонні тактичні групи Росії, але різні країни мали дуже різні погляди на це. На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що коли таке станеться, то це буде катастрофа, але було б краще, якби все це швидко закінчилося", – розповів Джонсон.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії також розкритикував тодішню владу Італії, яка не поділяла позицію Джонсона та заявляла, що вони залежні від російських енергоносіїв. Джонсон визнав, що за останній час ЄС дуже змінився у своїй політиці щодо Росії.

"Після всіх моїх тривог, я віддаю належне тому, як діяв Євросоюз. Вони були єдині. Санкції виявилися жорсткими", – зауважив Джонсон.

Роль Бориса Джонсона у захисті України від Росії

Борис Джонсон одним із перших світових політиків активно підтримував Україну у війні проти Росії. Він після деокупації Київщини прибув до нашої столиці, щоб підтримати українців.

Також саме Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. У листопаді прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорив з президентом України Володимиром Зеленським заяви РФ про відступ з Херсона і запевнив у подальшій підтримці України, зокрема пообіцяв зброю та амуніцію для військових. Також уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря", які необхідні для посилення захисту критичної інфраструктури.

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