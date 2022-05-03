Джонсон розповів, яку зброю Україна отримає від Британії вже найближчими тижнями

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що передасть Україні ще більше танків, броньованих машин, а також нові протикорабельні ракети.

За його словами, Україна також отримає сучасні дрони та радари, аби визначати, "де перебуває артилерія, що цілить по українських містах".

Про це він сказав під час свого онлайн-виступу у Верховній Раді.

Джонсон нагадав, що у січні Британія вже передавала Україні протитанкові ракети NLAW, які тепер "стали дуже популярні".

"Ми посилюємо і прискорюємо цю допомогу, працюючи з понад десятком країн, які також постачають зброю у вашу державу. Ми надсилаємо тисячі одиниць танків і броньованих машин", — каже Джонсон.

Прем’єр Британії повідомив, що найближчими тижніми Лондон передасть Україні протикорабельні ракети і бронемашини, щоб "евакуювати людей із захоплених територій і захистити тих, хто має охороняти критичну інфраструктуру". Крім того, ЗСУ отримають радари, щоб визначати, "де перебуває артилерія, яка цілить по українських містах".

За словами Джонсона, Британія виділила на допомогу Україні загалом ще 300 млн фунтів (377 млн доларів).

Джонсон наголосив, що Британія спільно з іншими союзниками планує допомогти Україні зміцнитися настільки, щоб більше ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї.

"Тут у Великій Британії українські прапори скрізь - на шпилях церков, у вітринах наших крамниць, на наших вулицях. Є багато причин, чому ваша країна викликає такі відчуття у британців. Немає сумніву у тому, хто правий у цій ситуації. Ви повстали проти вбивчої агресії Путіна. Це демократія проти тиранії, це воля проти утисків, це право проти безправ’я, це добро проти зла", — сказав Джонсон.

Він наголосив, що Британія зробить все можливе, аби Україна знову постала як незалежна, суверенна держава.

"Україна має перемогти. Україна обов’язково переможе. Коли ми бачимо героїзм українців, їхню сміливість і особисту мужність вашого провідника Володимира Зеленського, ми знаємо, що Україна переможе. І ми зробимо все, що зможемо, і все, що треба, для того, аби Україна повстала знов як незалежна, суверенна країна", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, у Верховній Раді України сьогодні, 3 травня, відеозв’язком виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Президент Володимир Зеленський подякував Прем'єр-міністру Борису Джонсону та Великій Британії

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