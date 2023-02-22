Джонсон закликав дати ЗСУ необхідне озброєння, аби "вигнати Путіна з України"

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу негайно надати Україні більше озброєння для боротьби з агресоркою Росією.

Британського політика цитує видання CNN.

Джонсон наголошує, що саме військова допомога ЗСУ допоможе виграти війну, яка "буде мати вирішальне значення для безпеки Заходу".

"Якщо нам не вдасться вигнати Путіна з України, якщо українці програють, то небезпека для всієї євроатлантичної зони безпеки, для США буде більш серйозною", - зауважив Борис Джонсон.

Зокрема, йдеться про більшу кількість танків і далекобійної артилерії. Також США і Великобританія повинні передати для ЗСУ літаки F-16. Колишній голова уряду каже, якби літаки відправили рік тому, то Україна була б набагато ближчою до завершення війни.

"Якщо це станеться рано чи пізно - якщо це вибір - тоді давайте дамо їм те, що їм потрібно, раніше, тому що це гуманно і співчутливо", - підсумував Джонсон.

Нагадаємо, екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес переконаний, якщо Захід погодить надання Україні бойової авіації, це може сприяти військовій перемозі держави у війні протягом 2023 року. За оцінками генерала, без західних винищувачів перемога України теж настане, однак це може зайняти від трьох до п'яти років.

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