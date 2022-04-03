Джонсон закликав негайно надати Україні протикорабельні ракети, аби захистити Одесу – The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії наполягає, що не варто чекати на активні дії РФ на узбережжі Одеси.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав не чекати на активні дії Росії на узбережжі Одеси і негайно забезпечити Україну протикорабельними ракетами.

Про це пише видання The Times. Зазначається, що Джонсон сказав міністрам, що хоче "запобігти наступу російських військових на Одесу, так само, як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб завадити Путіну захопити Київ".

На думку Великої Британії, саме надані ними гранатомети NLAW допомогли Україні зупинити російський наступ під Києвом: "Але тепер ворожі війська зосереджуються на півдні", - пише видання.

За даними The Times, президент України Володимир Зеленський звертався до західних країн з проханням надати протикорабельні ракети. Зокрема, йдеться про Harpoons, які використовуються британським королівським флотом.

"У той час, як деякі союзники, враховуючи Америку, Німеччину та Францію, хочуть дочекатися активних дій Росії (на узбережжі – прим.ред), перш ніж надавати більш смертоносну летальну допомогу, Джонсон чітко дав зрозуміти, що вона має бути надана негайно", - пише видання.

Зауважимо, що днями президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили оборонну підтримку і післявоєнні гарантії безпеки для України. Велика Британія заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

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