Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував озброїти Україну настільки, щоб Росія більше не наважилась напасти.
Джонсон зазначив, що сказав це у розмові з президентом США Джо Байденом.
Про це він розповів 19 квітня під час свого виступу перед парламентом Великої Британії.
"Я запропонував, щоб наша довгострокова мета полягала в тому, щоб посилити та зміцнити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися знову", - сказав Борис Джонсон.
Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
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