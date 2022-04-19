Джонсон запропонував озброїти Україну настільки, щоб Росія більше не наважилась напасти

Джонсон запропонував озброїти Україну настільки, щоб Росія більше не наважилась напасти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував озброїти Україну настільки, щоб Росія більше не наважилась напасти.

Джонсон зазначив, що сказав це у розмові з президентом США Джо Байденом.

Про це він розповів 19 квітня під час свого виступу перед парламентом Великої Британії.

"Я запропонував, щоб наша довгострокова мета полягала в тому, щоб посилити та зміцнити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися знову", - сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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