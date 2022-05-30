Dziękuję: кілька тисяч українців на вулицях Варшави скандували для поляків "дякуємо" і "нехай живе Польща"

Dziękuję: кілька тисяч українців на вулицях Варшави скандували для поляків "дякуємо" і "нехай живе Польща"

Дякуємо за притулок, їжу і добрі слова - у Варшаві відбувся кілька тисячний марш подяки - українці дякували полякам за справжнє братерство і підтримку.

На марш подяки кілька тисяч українців скандували «дякую» польською, маючи у руках прапори обох країн, а ще тюльпани з синьо жовтими стрічками, які дарують перехожим полякам, йдеться в ТСН.

Хід рушила від парламенту до Замкової площі, які на відстані трьох кілометрів і весь цей час українці невтомно дякували, а ще скандували «нехай живе Польща».

У перший рядах маршу подяки Наталя з Бучі з польським прапором на спині. Дякує, передусім, за те, що її двоє дітей у безпеці. До Польщі жінка приїхала у перші дні повномасштабного вторгнення. «Зараз я працюю в школі, я - логопед. Мене прийняла польська школа, тому я вдячна Польщі за теплий прийом. Чоловік там, батьки там, брат там і я сподіваюсь, що ми скоро побачимо», - каже Наталія.

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У натовпі кілька заплаканих жінок, які теж вдячні полякам за другий дім, але мріють повернутися до свого, українського. «Ми з Херсону. Дуже переживаємо, але все буде добре. Все буде Україна», - переконані вони.

Від 24 лютого Польща прийняла понад три мільйони українців. 300 тисяч осіли у Варшаві. Поляки дали нам дім і роботу, лікування та реабілітацію. Саме тому народилася ідея маршу подяки. «Треба гучно, голосно казали «джєнкюєме» і більше не треба слів. Просто подяка. За бутерброди на вокзалах, за теплий чай на кордоні, за обійми, за теплі слова, за гуманітарну допомогу», - каже співорганізатор акції Євген Клімакін.

«Я думаю, що польський народ заслуговує на те, щоб не тільки їм подякувати, але також їх відзначити і найкращою відзнакою, я думаю подати про польський народ на Нобелівську премію миру. Бо ця підтримка, яку ми підтримуємо, це підтримка в нашій боротьбі, це підтримка в нашій перемозі, а ця перемога дасть нам мир, дасть мир не тільки Україні, а дасть мир світу», - каже посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Перехожі поляки беруть квіти, зупиняються і у відповідь махають руками. Схоже війна в Україні жодного поляка не залишила байдужим «Ці квіти це дуже приємний жест. Ми щиро співчуваємо і підтримуємо українців. Ми з вами», - кажуть поляки.

На Замковій площі на сцену першою подякувати піснею полякам виходить семирічна Амелія - дівчинка з київського бомбосховища, там вона співала просто під час обстрілів. Нині пісня дається не з першого разу. Дівчинку підтримує багатотисячна аудиторія. Заспокоює юну виконавицю її польська вчителька і лише після того Амелія заспівала і українською і польською. А далі зі сцени лунає «Ой, у лузі червона калина» і «Гей соколи».

Марія Бурмака вже тривалий час у Польщі, допомагає польській гуманітарний фундації з логістикою та збром коштів для України. На головній площі Варшави презентує свою нову пісню. «Надзвичайно вдячність полякам, Польщі і країні, яка фактично для України родить гуманітарний подвиг. Всім серцем хочеться подякувати за тепло, захист, добро і ща те, що Польща це справжня сестра України», - каже співачка.

Не зірки, а люди, які пережили рашистке пекло піднімаються на сцену - жінки і діти з Бучі, Харкова, Маріуполя розповідають про злочини Росії і теж дякують полякам

Організатор маршу і концерту поляки мають намір продовжити традицію і запровадити День подяки. Щороку наприкінці травня українці в Польщі виходитимуть на площі, аби сказати побратимам «дякую».

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