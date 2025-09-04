Джонсон натякнув, як Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року

Борис Джонсон / © Associated Press

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що до кінця 2025 року цілком реально завершити війну в Україні.

В інтерв’ю для GB News Джонсон наголосив, що ключова роль у цьому належить президенту США Дональду Трампу.

“Я думаю, якщо Дональд Трамп чинитиме необхідний тиск, а потім його підтримають Велика Британія і Європа, то, думаю, тут можуть відбутися реальні зміни, і ця війна може закінчитися до кінця року”, — сказав він.

За словами Джонсона, особливо важливим є посилення санкцій проти Росії. Він вважає, що інтуїція Трампа підштовхне його до більш рішучих дій, які можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб висловив скептицизм щодо швидкого досягнення миру.