Дзвінки до Кремля зі згоди Зеленського і зброя, яка необхідна: головні заяви лідерів ЄС у Києві

Всі четверо іноземних лідерів заявили, що однозначно підтримають надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Глави чотирьох європейських держав - Німеччини, Франції, Італії та Румунії приїздили до Києва, щоби запевнити, що Україна і далі отримуватиме необхідну підтримку та військову допомогу для захисту від російської агресії і на неї ніхто з них не тиснутиме, схиляючи до невигідних угод із Кремлем, йдеться в ТСН.

Під звуки сирени повітряної тривоги високі гості виходять з потяга на київському вокзалі. Всі четверо - вперше в Україні після початку нового російського вторгнення. Цей візит - важливий жест солідарності та підтримки. Однак багато хто в Україні побоювався, що лідери старої Європи стануть схиляти президента Зеленського до замирення з Путіним навіть ціною втрати захоплених Росією територій. Та ще до початку всіх розмов їх везуть до Ірпеня - подивитись на одну з незагоєних ран України та нагадати про результат усіх попередніх спроб домовлятись із Путіним.

Під час зустрічі у Маріїнському палаці президент Франції Макрон то обіймає Зеленського, то дружньо лескає його по спині. Розмова за зачиненими дверима триває близько двох годин. У цей час знову лунає сирена. Повідомляють про виліт російських ракет, якими Москва нагадує про себе, атакує, звісно, знаючи, хто перебуває в цей час у столиці України.

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Попри повітряну тривогу, лідери п'яти країн виходять на пресконференцію. Хоча і стривожено поглядають у небо, з якого часом чути гул військових літаків. Президент Зеленський говорить: лише за місць Росія випустила до трьох тисяч ракет по Україні. Адже ніякого миру Москва не хоче. І це пояснює, чому поки що неможливі переговори.

«Всі бачать, що єдиною перепоною для всіх цих зусиль є неготовність РФ до реальних дій, до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру. Вона нічого не хоче окрім війни. Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, що повинна почати шукати мир. Мета Росії в цій війні - зламати Україну і через це зламати Європу в цілому», - заявив Зеленський.

У відповідь один за одним європейські лідери запевняють, вони не вимагають від України поступок заради замирення з Росією. «Ми нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, якого хоче Україна, і він має бути тривалим», - заявив прем'єр-міністр Італії.

Президент Франції, який часто дзвонить Путіну, потрапив під шквал питань журналістів щодо мети цих перемовин. Еммануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість знаменитих гаубиць «Цезар». А щодо своїх дзвінків у Кремль, Макрон розповів: він робить їх зі згоди президента Зеленського. Також Макрон прокоментував і свої резонансні заяви про те, що не можна принижувати Росію.

«Нам потрібно з певних питань мати канал діалогу. От хоча б з питань продовольчої безпеки. Якщо ми можемо отримати певні дипломатичні зрушення, ми повинні робити все від нас залежне. Я кожен раз зі згоди президента Зеленського це робив. Кожен раз президент Зеленський давав мені згоду на такий контакт. Сьогодні війна ще не закінчена. Спочатку треба виграти цю війну і тут Франція абсолютно чітка: Україна повинна виграти цю війну. І виграти так, щоби зберегти територіальну цілісність і суверенітет. Але потім все одно доведеться розмовляти з росіянами. Я чую радикальні заяви щодо Росії, але вони нікому не йдуть на користь», - запевнив він.

Канцлеру Німеччини закидають інше: він говорить добре, зокрема, обіцяючи Україні важку зброю. От тільки діло йде дуже повільно. Посол України в Німеччині Андрій Мельник навіть публічно покепкував над темпами цих постачань, порівняши їх зі швидкістю равлика. У Києві Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина таки продовжить постачати Україні зброю. І зокрема, передасть установки ППО «Іріс» для захисту міст від атак з повітря.

«Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, скільки Україні буде потрібно. Ми постачатимемо установки «Іріс», які будуть захищати цілі міста від авіанальотів. І ми також домовились зі США та Великою Британією про те, що будемо постачати ракетні установки залпового вогню», - додає Шольц.

Всі четверо іноземних лідерів заявили, що однозначно підтримають надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. Знявши таким чином будь-яку інтригу щодо вердикту, який має незабаром видати Рада Європи - він має бути одноголосно позитивним.

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