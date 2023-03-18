"Дзвінок Путіну" і "сесії з денацифікації": в ООН розповіли про страшні катування полонених українців

Росіяни продовжують катували полонених українців. Для цього вони вигадують найдивовижніші способи.

Окупанти примушують полонених українців проходити так звані "сесії з денацифікації", що передбачають жорстокі побої. Крім того, полонених піддають ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські терористи називають "дзвінком Путіну".

Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі йдеться про те, що росіяни повсюдно і систематично застосовують тортури щодо осіб, яких утримують на тимчасово окупованих територіях України та в самій Росії.

"Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо чинних або колишніх військовослужбовців українських Збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів", - йдеться в доповіді.

За словами комісії, катували росіяни також місцевих чиновників, правоохоронців, працівників Запорізької АЕС та цивільних осіб з проукраїнськими поглядами.

"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову", - кажуть у комісії.

Колишні українські військовополонені розповіли, що російська влада називала їх "нацистами", "фашистами" та "терористами", а також змушувала проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв.

До того ж жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, ґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках "катування супроводжувалися стратами".

Комісія також встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем Росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.

"Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як "тапік", підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком Путіну", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, двоє російських окупантів вже отримали вирок суду за військові злочини проти жінок і дітей у Бучанському районі. Вони вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи зброєю, били і катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей.

Читайте також: